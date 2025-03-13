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  4. Katil baba-oğulun evi alev alev yandı! Komşularını 3 gün önce öldürmüşlerdi

Katil baba-oğulun evi alev alev yandı! Komşularını 3 gün önce öldürmüşlerdi

13.03.2025 09:14
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Baba ile oğul O.C.Ş. ve E.Ş. geçtiğimiz günlerde komşularını öldürdükten sonra tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Baba-oğulun yaşadığı ev dün gece yarısına doğru alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama ihtimali ekipleri harekete geçirdi.

Katil baba-oğulun evi alev alev yandı! Komşularını 3 gün önce öldürmüşlerdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evin, geçen günlerde komşularını öldüren baba ile oğlu O.Ç.Ş. (16) ve babası E.Ş.'ye ait olduğu anlaşıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, 23.00 sıralarında Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'taki evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT

Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba ile oğul O.C.Ş. ve E.Ş.'nin yaşadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya kundaklama
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