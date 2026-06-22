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Katil İsa Aras Mersinli hakkında çarpıcı iddia! İstiklal Marşı sırasında bayılınca...

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda işlenen katliam tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı. 14 yaşındaki katil İsa Aras Mersinli ile alakalı çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Mersinli'nin yaşanan katliamdan 4 ay önce intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Katil İsa Aras Mersinli hakkında çarpıcı iddia! İstiklal Marşı sırasında bayılınca...
Doğukan Akbayır

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırıda bulunarak 8'i öğrenci 9 kişiyi hayattan koparmıştı. 13 öğrencinin ise yaralandığı olay sonrası Mersinli hakkında birçok gerçek ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bir bilgiye göre ise Mersinli katliamdan 4 ay önce intihar etmeye çalışmış...

Katil İsa Aras Mersinli hakkında çarpıcı iddia! İstiklal Marşı sırasında bayılınca... 1

İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAYILINCA...

Halk TV'de yer alan habere göre, Mersinli, 15 Aralık 2025 sabahı saat 8’de İstiklal Marşı okunurken bayıldı. Okul idaresi 112’yi aradı. Ambulans geldi. Sağlık ekipleri Mersinli’yi muayene etti. Kalbine ve şekerine baktılar. Doktorların kuşkusu üzerine ambulansta kontrol edilen Mersinli'nin kolunda küçük kesikler olduğu fark edildi.

Mersinli'nin kolundaki kesikleri kalemtıraş bıçağıyla yaptığı öğrenildi.

Katil İsa Aras Mersinli hakkında çarpıcı iddia! İstiklal Marşı sırasında bayılınca... 2

'EVET' CEVABI

Doktorların “İntihar etmeyi düşünüyor musun?” sorusuna Mersinli, tereddüt etmeden “Evet” diye karşılık verdi.

Yanıt üzerine Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Mersinli'nin babasına haber verildi. Baba Mersinli, “Siz gidin, ben polis yönlendireceğim” dedi.

Yapılan kontrol sonucu Mersinli'nin durumuna ‘Adli durum’ diye not düşüldü.

112 ekibi ‘vaka formu’na öntanı olarak iki tespitini not düştü.

Bir: Disosiyatif (Konversiyon) bozuklukları.

İki: Kasıtlı kendine zarar verme.

Mersinli'nin bu durum üzerine psikiyatriste yönlendirildiği öğrenildi.

Katil İsa Aras Mersinli hakkında çarpıcı iddia! İstiklal Marşı sırasında bayılınca... 3

BABA MERSİNLİ'Nİ NÜFUZU KATLİAMA DAVETİYE ÇIKARDI

Doktorlar babanın bütün engelleme girişimlerine rağmen ‘adli işlem’ yönünden tutanak tutup Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne gönderdi. Fakat Çocuk Şubesi, babasının nüfuzundan kaynaklı Mersinli’yi takip altına almadı.

'PSİKİYATRİSTE GÖTÜRÜN' TAVSİYESİ

Bu arada, katil Mersinli, babası tarafından beş kez Emniyet’in psikologuna götürüldü. Son ziyaret, 9 Aralık 2025’te oldu.

Komisyon tarafından dinlenen psikolog, Mersinli’nin “Sınav kaygısı var” diye getirildiğini, psikiyatriste götürülmesi yönünde görüş bildirdiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş katliam İsa Aras Mersinli
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