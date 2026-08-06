Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen ‘Aziz İhan Aktaş suç örgütü’ davasında tutuklu olarak yargılanan ve ‘rüşvet alma’ suçundan 12 yıla kadar hapsi istenen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’in, sağlık durumları ve tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek tahliyelerine karar verildi.

5 SANIK İÇİN TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Çaykara ve Zenger hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi. Sanıklar Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çaykara, saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında Utku Caner Çaykara’yı yakınları ve partililer karşıladı.



Kaynak: DHA