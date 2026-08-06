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Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklu olarak yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi.

Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen ‘Aziz İhan Aktaş suç örgütü’ davasında tutuklu olarak yargılanan ve ‘rüşvet alma’ suçundan 12 yıla kadar hapsi istenen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’in, sağlık durumları ve tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek tahliyelerine karar verildi.

Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi 1

5 SANIK İÇİN TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Çaykara ve Zenger hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi. Sanıklar Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çaykara, saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edildi.

Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi 2

Cezaevi çıkışında Utku Caner Çaykara’yı yakınları ve partililer karşıladı.
Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi 3
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
Madem tahliye edildi suçsuz demektir. Madem suçsuz acilen göreve iade edilmesi gerekmektedir.
@ev_es yiyeceği ceza yattığı süreyi karşıladığından tahliye edilmiştir ,yoksa beraat etmemiş dava tutksuz devam eder
@ev_es zekanız bu kadar mı? adam beraat etmedi tahliye edildi sadece. yargılanmaya devam edecektir
Ee 14 ayın hesbini kim verecek
demeki adamın bir suçu yoktu yazık boşu boşuna yatmış Cem küçük gibiler bilmeden adamı hırsız rüşvet ihale fesat gibi şeylerle mahkum ediyorlardı adam aklandı istina edilen suçlar fos çıktı geçmiş olsun darısı diğer masum ların başına
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