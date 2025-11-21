HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2007'te Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile 2014'de Çorum ve 2005'te İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının faillerinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur" dedi.

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere kurulan 'Özel Polis Ekipleri'nin çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz" 1

FAİLİ 20 YIL SONRA BULUNDU

Bakan Yerlikaya, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" dedi.

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz" 2

PARMAK İZİ YENİDEN İNCELENDİ, KATİL BULUNDU

Kocaeli'de 18 yıl önce işlenen cinayete değinen Yerlikaya, şunları kaydetti: "27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı."

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz" 3

"'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI"

Yerlikaya, Çorum'da 11 yıl önceki cinayete ilişkin ise "6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi 'Kasten öldürme' suçundan da tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz" 4

"YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel Polis Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dediKaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galaxy S26 Ultra ile ilgili sürpriz gelişme!Galaxy S26 Ultra ile ilgili sürpriz gelişme!
Üvey kızına dışkı yediren anne ile ilgili flaş karar!Üvey kızına dışkı yediren anne ile ilgili flaş karar!

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.