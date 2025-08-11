HABER

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild'den skandal başlık

Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin on binlerce Gazzeliyi katleden İsrail ordusu son olarak dün düzenlediği saldırıda 6 gazeteciyi öldürmesiyle infial uyandırdı. Dünyadan İsrail'e tepki yağarken Alman gazete Bild ise skandala imza attı. Adeta İsrail ordusunun sözcülüğüne soyunan gazete, gazeteci için "terörist" ifadesini kullandı.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild'den skandal başlık

İsrail ordusu dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kapısında gazetecilere ayrılan çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler ve Almanya, İsrail'e tepki gösterirken Alman gazetesi Bild'in haberi tepki topladı.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild den skandal başlık 1

ALMANYA HÜKÜMETİ DE İSRAİL'İ KINADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, İsrail tarafından Gazze Şeridi’nde aralarında Al Jazeera televizyonunun 2 muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecilerin öldürülmesini kınadı.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild den skandal başlık 2

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hinterseher, İsrail ordusu tarafından Gazze’de öldürülen gazetecilere ilişkin soruyu yanıtlarken bu haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

İsrail ordusunun ileri sürdüğü gerekçeyi de gördüklerini belirten Hinterseher, "Öncelikle temel prensip olarak şunu ifade etmek istiyorum: Gazetecilerin öldürülmesini kınıyoruz. Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarında 200’den fazla gazeteci öldürüldü. Bu kadar yüksek sayı kabul edilemez." dedi.

Hinterseher, Alman hükümeti açısından savaş ve çatışma gerçekliğinin gösterilmesinde kritik rol üstlenen gazetecilerin korunması gerektiğinin açık olduğunu, bu korumanın uluslararası düzeyde talep edildiğini kaydetti.

Alman hükümetinin bu konuda kendi somut bulgularının bulunmadığını ifade eden Hinterseher, İsrail’in, bir kişiye yönelik saldırıda neden 5 gazetecinin de öldüğünü açıklaması ve gazetecilerin koruma statüsünü kaldırma gerekçesini ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin öldürülmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Hinterseher, "Mümkün olduğunca şeffaf ve anlaşılır bir açıklama yapma sırası şimdi İsrail tarafındadır." diyerek başka ek bilgi paylaşamayacağını söyledi.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild den skandal başlık 3

ALMAN GAZETE BİLD'DEN SKANDAL BAŞLIK

Ülkede ve dünyada en çok okunan gazetelerden Bild ise İsrail'in dilini kullanmayı tercih etti. Gazete, İsrail ordusunun iddiasını savundu. İsrail ordusunun Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif hakkındaki iddiası temel alınarak "Gazze’de gazeteci kılığında terörist öldürüldü" başlığı kullanıldı.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild den skandal başlık 4

ALMAN GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN SERT ÇIKIŞ

Öte yandan, Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde gazetecilerin öldürülmesinin arka planının açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Beuster, Gazze’deki savaşın başlangıcından bu yana "katlanılamaz derecede yüksek sayıda gazetecinin öldürüldüğüne" işaret ederek, "Medya çalışanlarının silahlı çatışmalarda hayatını kaybetmesi yeterince korkunç. Doğrulanamayan iddialara dayanarak kasıtlı olarak hedef alınmaları ise kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild den skandal başlık 5

DJV Başkanı, İsrail’in bir gazetecinin Hamas ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialarının hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de yayıncı kuruluş tarafından reddedildiğini hatırlattı.

BM'DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi de olayı kınadı. BM İnsan Hakları Ofisi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi X'ten paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ederek, çadırlarına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli gazeteciyi öldürmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Katillerin dilini kullandılar! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Alman gazete Bild den skandal başlık 6

İsrail'in, gazeteciler dahil tüm sivillere saygı göstermesi ve onları koruması gerektiği belirtilen paylaşımda, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 242 Filistinli gazeteci öldürüldü. Tüm gazetecilerin Gazze'ye derhal, güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya Filistin İsrail Gazze alman gazete gazeteci
