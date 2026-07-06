Katlanabilir iPhone bekleyenleri üzecek haber geldi

Güvenilir bir kaynağa göre Apple, katlanabilir iPhone'u tanıttığı anda satışa çıkarmayacak.

IPHONE ULTRA’NIN SATIŞLARI BİRAZ DAHA GEÇ BAŞLAYABİLİR

Analist Ming-Chi Kuo’nun aktardığına göre Apple, katlanabilir iPhone modelinde iPhone X’e benzer bir yaklaşım sergileyecek. Telefonun tanıtımında bir sıkıntı yok. Direkt iPhone 18 Pro modelleriyle eylüldeki etkinlikte bizlerle buluşacak. Ancak iş ön siparişlere gelince durum değişecek.

Apple normalde tanıttığı gün direkt telefonlarını satışa çıkarır. iPhone Ultra da ise farklılık görebiliriz. Bunun yerine firma, siparişleri ileri bir tarihte almaya başlayabilir. Kuo’ya göre bunun nedeni üretim zorluklarının katlanabilir iPhone'un erken üretimini sınırlandırması. Bu da diğer iPhone’lardan daha farklı bir zamanda satışa çıkmasına neden olacak.

2017’de iPhone 8 senesinde iPhone X de tanıtılmıştı. Ancak iPhone X modeli ön siparişleri tanıtımdan yaklaşık 6 hafta sonra başlamıştı. Katlanabilir iPhone’da arada bu kadar zaman olup olmaycağını bilmiyoruz ancak Kuo’ya göre 4’üncü çeyreğe kalma ihtimali fazla. Katlanabilir iPhone için 2300 ila 2500 dolar arası bir fiyat beklendiğini söyleyelim. (Kaynak: Webtekno)