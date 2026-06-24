HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Katlanabilir iPhone ertelendi mi, ertelenmedi mi? Tedarik zincirinden dikkat çeken sinyal geldi

Apple'ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Son tedarik zinciri bilgilerine göre cihaz, erteleme söylentilerine rağmen Eylül 2026'da tanıtılma hedefini koruyor olabilir.

Katlanabilir iPhone ertelendi mi, ertelenmedi mi? Tedarik zincirinden dikkat çeken sinyal geldi
Enes Çırtlık

China Securities Journal tarafından aktarılan ve DigiTimes üzerinden paylaşılan bilgilere göre Apple'ın tedarikçilerinden biri, ilk katlanabilir iPhone için küçük partiler halinde bileşen sevkiyatına başladı.

KATLANABİLİR IPHONE İÇİN EYLÜL 2026 İDDİASI

Rapora göre tedarikçiye, cihazın Eylül 2026'da tanıtılmasının planlandığına dair bilgi verildi.

Bu takvime göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile aynı etkinlikte sahneye çıkabilir.

Katlanabilir iPhone ertelendi mi, ertelenmedi mi? Tedarik zincirinden dikkat çeken sinyal geldi 1

Haberde yer alan ikinci bir tedarik zinciri kaynağı da ertelemeye işaret eden bir bilgi almadığını ve çalışmaların 2026 sonbahar takvimine göre sürdüğünü belirtti.

MacRumors'ta yer alan habere göre rapor, geçen hafta bir Çinli sızıntı kaynağının erteleme iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamasını da destekliyor.

ERTELEME İDDİALARI NEDEN GÜNDEME GELMİŞTİ?

Katlanabilir iPhone hakkında son dönemde farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Mayıs ayında, sızıntı kaynağı Instant Digital, katlanabilir iPhone'un menteşe mekanizmasıyla ilgili dayanıklılık sorunları yaşamaya devam ettiğini iddia etmişti. Apple'ın ekran kıvrılmasıyla ilgili sorunları büyük ölçüde çözdüğü söylense de, sızıntı kaynağı menteşenin şirketin uzun vadeli güvenilirlik standartlarını henüz karşılamadığını öne sürmüştü.

Katlanabilir iPhone ertelendi mi, ertelenmedi mi? Tedarik zincirinden dikkat çeken sinyal geldi 2

Bloomberg'den Mark Gurman da Mart ayında Apple'ın katlanabilir iPhone'unun Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte piyasaya çıkmayabileceğini bildirmişti. Daha öncesinde de Barclays analisti Tim Long, cihazın sevkiyatlarına Aralık ayına kadar başlanmayacağını öngörmüş ve katlanabilir iPhone ile Apple'ın amiral gemisi iPhone 18 Pro modelleri arasında üç aya kadar varan bir boşluk oluşabileceğini belirtmişti.

APPLE YİNE KADEMELİ SATIŞ YAPABİLİR

Apple'ın cihazı Eylül ayında tanıtıp daha sonra satışa sunması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

Şirket daha önce benzer bir strateji izlemişti. 2017'de iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte tanıtılmış ancak diğer modellerden daha geç, kasım ayında satışa çıkmıştı.

Bu nedenle katlanabilir iPhone'un Eylül etkinliğinde duyurulup sevkiyatının daha sonraki aylara kalması ihtimali de masada.

Katlanabilir iPhone ertelendi mi, ertelenmedi mi? Tedarik zincirinden dikkat çeken sinyal geldi 3

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddialara göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli kitap tarzı bir tasarımla gelecek.

Cihazda şu özelliklerin yer alabileceği öne sürülüyor:

  • 7,8 inç iç ekran
  • 5,5 inç kapak ekranı
  • A20 çip
  • C2 modem
  • Face ID yerine Touch ID güç düğmesi
  • Çift arka kamera
  • Yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketi

Cihazın "iPhone Ultra" adıyla piyasaya çıkabileceği de konuşuluyor. Ancak bu isim şu an için Apple tarafından doğrulanmış değil.

IPHONE 18 DAHA SONRA GELEBİLİR

Apple'ın 2026 iPhone takviminde farklı bir strateji izlemesi de bekleniyor.

İddialara göre şirket, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone modelini sonbaharda tanıtabilir. Standart iPhone 18 modelinin ise yeni bölünmüş lansman stratejisi kapsamında 2027 baharına bırakılabileceği öne sürülüyor.

GÖZLER APPLE'IN EYLÜL ETKİNLİĞİNDE

Katlanabilir iPhone, Apple'ın son yıllardaki en büyük tasarım değişikliklerinden biri olabilir.

Ancak cihazın adı, nihai teknik özellikleri, satış tarihi ve fiyatı henüz resmiyet kazanmış değil. Bu nedenle tüm bilgilerin tedarik zinciri kaynaklarına ve sızıntılara dayandığını hatırlatmak gerekiyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u gerçekten Eylül 2026'da tanıtılırsa, şirket iPhone tarihinde yeni bir kategori açmış olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu güneş gözlüklerinden hemen uzak durun! Zararı düşündüğünüzden daha fazlaBu güneş gözlüklerinden hemen uzak durun! Zararı düşündüğünüzden daha fazla
3 yıl içinde 3 parti değiştirdi! Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı3 yıl içinde 3 parti değiştirdi! Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Gana'dan İngiltere'ye geçit yok! Hesaplar son haftaya kaldı

Gana'dan İngiltere'ye geçit yok! Hesaplar son haftaya kaldı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.