Katlanabilir iPhone ertelendi mi, ertelenmedi mi? Tedarik zincirinden dikkat çeken sinyal geldi

China Securities Journal tarafından aktarılan ve DigiTimes üzerinden paylaşılan bilgilere göre Apple'ın tedarikçilerinden biri, ilk katlanabilir iPhone için küçük partiler halinde bileşen sevkiyatına başladı.

KATLANABİLİR IPHONE İÇİN EYLÜL 2026 İDDİASI

Rapora göre tedarikçiye, cihazın Eylül 2026'da tanıtılmasının planlandığına dair bilgi verildi.

Bu takvime göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile aynı etkinlikte sahneye çıkabilir.

Haberde yer alan ikinci bir tedarik zinciri kaynağı da ertelemeye işaret eden bir bilgi almadığını ve çalışmaların 2026 sonbahar takvimine göre sürdüğünü belirtti.

MacRumors'ta yer alan habere göre rapor, geçen hafta bir Çinli sızıntı kaynağının erteleme iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamasını da destekliyor.

ERTELEME İDDİALARI NEDEN GÜNDEME GELMİŞTİ?

Katlanabilir iPhone hakkında son dönemde farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Mayıs ayında, sızıntı kaynağı Instant Digital, katlanabilir iPhone'un menteşe mekanizmasıyla ilgili dayanıklılık sorunları yaşamaya devam ettiğini iddia etmişti. Apple'ın ekran kıvrılmasıyla ilgili sorunları büyük ölçüde çözdüğü söylense de, sızıntı kaynağı menteşenin şirketin uzun vadeli güvenilirlik standartlarını henüz karşılamadığını öne sürmüştü.

Bloomberg'den Mark Gurman da Mart ayında Apple'ın katlanabilir iPhone'unun Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte piyasaya çıkmayabileceğini bildirmişti. Daha öncesinde de Barclays analisti Tim Long, cihazın sevkiyatlarına Aralık ayına kadar başlanmayacağını öngörmüş ve katlanabilir iPhone ile Apple'ın amiral gemisi iPhone 18 Pro modelleri arasında üç aya kadar varan bir boşluk oluşabileceğini belirtmişti.

APPLE YİNE KADEMELİ SATIŞ YAPABİLİR

Apple'ın cihazı Eylül ayında tanıtıp daha sonra satışa sunması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

Şirket daha önce benzer bir strateji izlemişti. 2017'de iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte tanıtılmış ancak diğer modellerden daha geç, kasım ayında satışa çıkmıştı.

Bu nedenle katlanabilir iPhone'un Eylül etkinliğinde duyurulup sevkiyatının daha sonraki aylara kalması ihtimali de masada.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddialara göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli kitap tarzı bir tasarımla gelecek.

Cihazda şu özelliklerin yer alabileceği öne sürülüyor:

7,8 inç iç ekran

5,5 inç kapak ekranı

A20 çip

C2 modem

Face ID yerine Touch ID güç düğmesi

Çift arka kamera

Yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketi

Cihazın "iPhone Ultra" adıyla piyasaya çıkabileceği de konuşuluyor. Ancak bu isim şu an için Apple tarafından doğrulanmış değil.

IPHONE 18 DAHA SONRA GELEBİLİR

Apple'ın 2026 iPhone takviminde farklı bir strateji izlemesi de bekleniyor.

İddialara göre şirket, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone modelini sonbaharda tanıtabilir. Standart iPhone 18 modelinin ise yeni bölünmüş lansman stratejisi kapsamında 2027 baharına bırakılabileceği öne sürülüyor.

GÖZLER APPLE'IN EYLÜL ETKİNLİĞİNDE

Katlanabilir iPhone, Apple'ın son yıllardaki en büyük tasarım değişikliklerinden biri olabilir.

Ancak cihazın adı, nihai teknik özellikleri, satış tarihi ve fiyatı henüz resmiyet kazanmış değil. Bu nedenle tüm bilgilerin tedarik zinciri kaynaklarına ve sızıntılara dayandığını hatırlatmak gerekiyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u gerçekten Eylül 2026'da tanıtılırsa, şirket iPhone tarihinde yeni bir kategori açmış olacak.