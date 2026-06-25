Katlanabilir iPhone için kritik eşik: Tarih bile verildi!

Apple'ın söylentilere konu olan katlanabilir iPhone'u "iPhone Ultra" hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone'un seri üretim tarihi ve daha fazlasıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

EYLÜL TANITIMI HALA MASADA OLABİLİR

Bildiğiniz üzere, katlanabilir iPhone'un son dönemde menteşe sorunları nedeniyle gecikebileceği konuşuluyordu.

Ancak yeni habere göre Apple, cihazı hâlâ Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtmayı hedefliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman Mart ayında katlanabilir iPhone'un, iPhone 18 Pro modelleriyle aynı Eylül döneminde müşterilere ulaşmayabileceğini bildirmiş; bir ay sonra ise cihazın Eylül tanıtımı için yolunda olduğunu söylemişti. O dönemde 'çıkışa altı ay var, üretim henüz hızlanmadı' ve 'zamanlama kesin değil' ifadelerini de kullanmıştı.

Bu nedenle cihaz Eylül'de duyurulsa bile, raflara çıkış takviminin üretim durumuna göre değişebileceği belirtiliyor.

MENTEŞE TARAFINDA NE SORUN YAŞANDI?

İddiaya göre Apple, katlanabilir iPhone'un menteşe mekanizmasında bazı zorluklarla karşılaştı.

Dayanıklılık testlerinde milyonlarca katlama hareketinin ardından mekanizmadan hafif bir "ses" geldiği, ayrıca üretim sürecindeki toleransların beklenenden geniş olmasının hata oranlarını artırdığı bildirildi.

Ancak raporda yer alan Tayvan merkezli bir sektör kaynağına göre bu sorunların büyük bölümü artık giderilmiş durumda.

EKRANI SAMSUNG SAĞLAYACAK

İddialara göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinde Samsung tarafından sağlanan 7,8 inç katlanabilir OLED panel kullanılacak.

Ekranda daha ince, daha hafif ve daha verimli bir yapı hedefleniyor. Bunun için geleneksel ekran katmanlarından birinin kaldırıldığı ve renk filtreleme katmanının doğrudan ekran yapısına entegre edildiği belirtiliyor.

Cihazın dış tarafında ise 5,5 inç büyüklüğünde bir kapak ekranı bulunması bekleniyor.

MENTEŞE TEDARİKÇİLERİ DE BELLİ OLDU

Haberde menteşe tarafında iki tedarikçinin adı geçiyor.

Buna göre Tayvan merkezli Shin Zu Shing ve ABD merkezli Amphenol, katlanabilir iPhone'un menteşe bileşenlerini sağlayacak şirketler arasında yer alıyor.

Her iki şirketin de 3D baskı teknikleriyle üretilen menteşeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

Katlanabilir iPhone hakkında ortaya çıkan son iddialara göre cihaz şu özelliklerle gelebilir:

7,8 inç katlanabilir OLED iç ekran

5,5 inç kapak ekranı

A20 çip

C2 modem

Face ID yerine Touch ID güç düğmesi

Çift arka kamera

Yaklaşık 2.000 dolar fiyat

Cihazın “iPhone Ultra” adıyla piyasaya çıkabileceği de konuşuluyor. Ancak bu isim Apple tarafından doğrulanmış değil.

APPLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Katlanabilir iPhone hakkında şu ana kadar Apple tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Bu nedenle üretim tarihi, cihaz adı, teknik özellikler, fiyat ve satış takvimiyle ilgili tüm bilgilerin tedarik zinciri kaynaklarına ve sızıntılara dayandığını hatırlatmak gerekiyor.

Yine de temmuz sonunda üretim iddiası doğru çıkarsa Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli, şirketin Eylül etkinliğinin en dikkat çekici ürünü olabilir.

Not: Bu haberin bazı görsellerinde yapay zeka kullanılmıştır.