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Katlanabilir iPhone için önemli sinyal! Ünlü analist, dikkat çeken yeni detaylar paylaştı

Apple'ın katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo ise Apple'ın katlanabilir bir iPhone üretmeyi planladığını söyledi. Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone planı için dikkat çeken detaylar da paylaştı.

Katlanabilir iPhone için önemli sinyal! Ünlü analist, dikkat çeken yeni detaylar paylaştı
Enes Çırtlık

Katlanabilir iPhone modeliyle karşımıza çıkıp çıkmayağı birçok kesim tarafından merak edilen Apple, sonunda katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürme kararı almış olabilir. En azından Asya’daki elektronik tedarik zincirine odaklanan ve Apple ürünleri hakkında resmi lansmanlardan önce sık sık bilgi paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun iddiaları bizlere bunu gösteriyor.

KUO: KATLANABİLİR iPHONE “PREMİUM FİYATLANDIRMAYA” SAHİP OLACAK

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın "gelecek yıldan itibaren" katlanabilir bir iPhone üretmeyi planladığını söyledi. Kuo’ya göre, Apple’ın katlanabilir telefonu Samsung Display tarafından üretilen bir ekrana sahip olabilir. Buna göre Samsung Display, cihaz için gelecek yıl sekiz milyona kadar katlanabilir panel üretmeyi planlıyor. Ancak cihazın menteşesi gibi diğer bileşenler henüz netleşmiş değil.

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Kuo, cihazın “premium fiyatlandırmaya” sahip olacağını öngörüyor.

Ancak Kuo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple’ın katlanabilir iPhone planlarının henüz kesinleşmediğini ve değişikliğe açık olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone Ming-Chi Kuo telefon
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