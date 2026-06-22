Katlanabilir telefonlarda yeni dönem iddiası: Oppo Find N7 Wide neredeyse kırışıksız gelebilir

Bu iddia doğru çıkarsa Oppo, katlanabilir telefonların en çok eleştirilen noktalarından biri olan ekran katlanma izine çözüm sunan markalardan biri olabilir.

OPPO FIND N7 WIDE HAKKINDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bir sızıntıya göre Oppo'nun yeni nesil geniş ekranlı katlanabilir telefonu, neredeyse görünmez bir ekran kat iziyle gelecek.

Sızıntıda cihazın ismi doğrudan doğrulanmasa da modelin Oppo Find N7 Wide adıyla piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, cihazın önceki Find N katlanabilir telefonlarda görülen dairesel kamera adasının yerini alacak şekilde, yatay olarak hizalanmış yeni bir arka kamera modülüne sahip olacağı da iddia ediliyor.

GENİŞ EKRANLI KATLANABİLİR TELEFON DÖNEMİ BAŞLIYOR OLABİLİR

2026 ve 2027'nin katlanabilir telefonlar açısından hareketli geçmesi bekleniyor. Sektörde dolaşan iddialar, hem Apple'ın hem de Samsung'un daha geniş ekran oranına sahip katlanabilir modeller üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Oppo'nun da benzer bir tasarıma yönelmesi, şirketin yeni nesil katlanabilir telefon trendine katılmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

FIND X10 ULTRA HAKKINDA DA YENİ BİLGİLER GELDİ

Sızıntı yalnızca katlanabilir modelle sınırlı değil.

Paylaşılan bilgilere göre Oppo'nun bir sonraki amiral gemisi modeli olması beklenen Find X10 Ultra, çerçevesiz bir ekran tasarımıyla gelebilir. Cihazın kamera modülünün ise bu yıl tanıtılan Find X9 Ultra'nın tasarım çizgisini koruyacağı iddia ediliyor.

NE ZAMAN TANITILABİLİR?

Sızıntıyı paylaşan kaynağa göre Oppo'nun geniş ekranlı yeni katlanabilir telefonunun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Ancak şu an için Oppo tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle cihazın tasarımı ve özellikleriyle ilgili bilgilerin şimdilik birer iddia olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

[Kaynak: GSMArena]