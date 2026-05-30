HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Katlı otoparkta yakıt sızdıran otomobil paniğe sebep oldu

Eskişehir'de katlı otoparkta yakıt sızdıran otomobil kısa süreli paniğe sebep olurken, muhtemel bir kaza yaşanmaması için görevliler tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

Katlı otoparkta yakıt sızdıran otomobil paniğe sebep oldu

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkın ikinci katında bulunan 26 TD 073 plakalı otomobilin yakıt deposundan sızıntı gerçekleşti.

Katlı otoparkta yakıt sızdıran otomobil paniğe sebep oldu 1

YAYILAN KOKU PANİK YARATTI

İçeride yayılan kokuyu fark eden otopark görevlileri, yakıt sızdıran aracı tespit ederek muhtemel bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Otoparka giren sürücülere, içeride ateş ve sigara yakmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Deposu boşaltılan otomobilden zemine akan yakıtın üstü toprak ile kapatıldı.

Katlı otoparkta yakıt sızdıran otomobil paniğe sebep oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandıDevrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı
Özel’in Ankara'daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli olduÖzel’in Ankara'daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Otomobil otopark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.