Katlı otoparkta yakıt sızdıran otomobil paniğe sebep oldu

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkın ikinci katında bulunan 26 TD 073 plakalı otomobilin yakıt deposundan sızıntı gerçekleşti.

YAYILAN KOKU PANİK YARATTI

İçeride yayılan kokuyu fark eden otopark görevlileri, yakıt sızdıran aracı tespit ederek muhtemel bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Otoparka giren sürücülere, içeride ateş ve sigara yakmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Deposu boşaltılan otomobilden zemine akan yakıtın üstü toprak ile kapatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır