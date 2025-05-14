HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Katliam devam ediyor: Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a çıktı!

Ankara'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükseldi.

Katliam devam ediyor: Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a çıktı!
Çiğdem Sevinç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

thumbs_b_c_25e4231c479dd947a2bd1833aaa1ce5f

29 KİŞİ HALA YOĞUN BAKIMDA

Diğer yandan sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

thumbs_b_c_766d28aa258e80652ecea9c535f8891a

HER BİRİNE AYRI İDDİANAME

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mayısın ortasında kar sürprizi: Kent beyaza büründü!Mayısın ortasında kar sürprizi: Kent beyaza büründü!
Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındıHastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
sahte içki sahte alkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

İstifa etti 'AK Parti' söylentileri sonrası tepki yağdı

İstifa etti 'AK Parti' söylentileri sonrası tepki yağdı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Suriye Ekonomi Bakanı ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Ekonomi Bakanı ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.