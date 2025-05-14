Katliam devam ediyor: Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

29 KİŞİ HALA YOĞUN BAKIMDA

Diğer yandan sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

HER BİRİNE AYRI İDDİANAME

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.

(DHA)