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Katliam gibi kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları ortaya çıktı... Her şey saniyeler içinde olmuş

Geçen günlerde Çanakkale'de meydana gelen katliam gibi kazada 5'i olay yerinde olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 9'unun tedavisi devam ederken, katliam gibi kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Katliam gibi kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları ortaya çıktı... Her şey saniyeler içinde olmuş
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ezine-Çanakkale kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi.

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KAMYON DEVRİLD, TOMRUKLAR YOLA SAVRULDU

İddiaya göre, Oktay Batır'ın kullandığı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

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TOMRUKLAR OTOMOBİL İLE OTOBÜSE ÇARPTI

Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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KORKUNÇ KAZADA 8 KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi yaralandı.

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9 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR! 3'Ü YOĞUN BAKIMDA

Tedavi altına alınan yaralılardan 15'i taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. 3 yaralının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kamyon kaza tomruk
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