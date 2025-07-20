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Kavak'ta ekin hasadı başladı

Samsun'un tarımsal üretimde önemli bir yeri olan Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı.

Kavak'ta ekin hasadı başladı

Yaklaşık 110 bin dekar kadar alanda buğday tarımı yapılan Samsun'un Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı. İlçenin Sıralı Mahallesi'nde başlayan hasat üreticinin yüzünü güldürdü. Bu sene bölgede yağmur ve kar yağışların bol olmasının rekoltede önemli ölçüde artış sağladığı kaydedildi. Bu sene yüzlerinin güldüğünü söyleyen üretici Ahmet Keskin, "Kavak ilçesi Sırlı Mahallesi'nde üreticilik yapıyorum. Bu sene şükürler olsun yağmur ve karla birlikte gelen bereketi yaşıyoruz. Ekin mahsullerimiz ve samanlarımız çok güzel, bereketli olsun" ifadelerini kullandı Bölgede tarlalarda çalışan biçerdöver operatörü İsmail Er de, "Bu sene Samsun'un Kavak ilçesinde köylünün, çiftçinin yüzü gülüyor. Kar ve yağmur yağışları bölge ürünlerinde verimi çok artırdı yüksek bir rekolte var. Ülkemize, çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hasat
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