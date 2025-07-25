Kavak’ta ot yangını korkuttu

Olay, Kavak ilçesine bağlı Dereköyaltı mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır