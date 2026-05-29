HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi

Samsun’un Kavak ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağışlar, bazı mahallelerde yolları dereye çevirirken, yamaçlardan akan sular da şelaleyi çağrıştırdı.Kavak ilçesinde birkaç gündür devam eden yağışlar zaman zaman etkisini artırıyor.

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi

Samsun’un Kavak ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağışlar, bazı mahallelerde yolları dereye çevirirken, yamaçlardan akan sular da şelaleyi çağrıştırdı.

Kavak ilçesinde birkaç gündür devam eden yağışlar zaman zaman etkisini artırıyor. Dün akşam saatlerinde yağmurun şiddetini artırdığı anlarda Mert Mahallesi’ne gelen yağmur suları küçük çaplı sele dönüştü. Yamaçlardan akan sular şelaleyi çağrıştırırken, mahalle yolundan ise dere gibi su aktı. Mahallenin suyla kaplandığı anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı mahalle sakinleri şelaleyi andıran sel sularının önünde poz verirken, bazıları da sel sularının arasından koştu. Tehlikeli hareketlerde bulunan mahalle sakinlerini, o anları videoya alan kişiler uyardı.

Dün etkili olan selin ardından bilgi veren Mert Mahallesi Muhtarı İsmet Bat, "Birkaç gündür yağışlar etkili oluyor. Dün akşam saatlerine yakın bir anda sel bastırdı. Köyümüzde 80 hane var. Hayvanlarda zarar olmadı ancak birkaç mısır tarlası selden olumsuz etkilendi. Bugün de belediye ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapıldı. Yağmur dünkü gibi olmasa da devam ediyor. Sadece bazı yollarda selin getirdiği yabancı maddeler var. Onları da belediye ekipleri temizleyecek" dedi.

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi 1

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi 2

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi 3

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi 4

Kavak’ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildiMarmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildi
Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördüHatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.