Kavga diye geldiler, çiçeklerle karşılandılar

Diyarbakır’da bir çiçekçi, kavga ihbarı yaparak olay yerine gelen polis ekiplerini sürprizle karşıladı. Esnaf, Polis Haftası dolayısıyla ekiplere çiçek takdim etti.

Yenişehir ilçesinde bir çiçekçi, Polis Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Esnaf, kavga olduğu yönünde ihbarda bulunarak polis ekiplerini iş yerine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı. Kavga yerine çiçeklerle karşılanan polis memurlarına, esnaf tarafından çeşitli çiçekler hediye edildi. Polis Haftasını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen sürpriz, polis ekiplerini şaşırttı. Polisler, "Kavga var diye geldik ama abimiz bizi çiçeklerle karşıladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. Polisler daha sonra esnaf ile hatıra fotoğrafı çekerek görevlerine döndü.

Çiçekçi esnafı Abdullah Akgül ise Polis Haftası dolayısıyla böyle bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Akgül, "Sokaklarda, caddelerde 24 saat bizim için gezen, kendi canını ortaya atan polis arkadaşlarımıza küçük bir jest yapmak istedik. Bu hafta Polis Haftası. Bizim için 365 gün polisler değerlidir. Ayrıyeten polis arkadaşlarımıza işletmemde belirli günlerde değil, yıl boyunca yüzde 20 indirim vardır. İstedikleri zaman gelip alabilirler. Herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

