HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kavga için molotofkokteyli hazırlarken suçüstü yakalandılar

Aksaray’da kavga edecekleri kişilerle buluşmadan önce park içerisinde molotofkokteyli hazırlayan iki çocuk, polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.

Kavga için molotofkokteyli hazırlarken suçüstü yakalandılar

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5705 sokaktaki parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tartıştıkları kişilerle kavga için buluşmaya giden Hamza A. (17) ve Ali Efe G. (15) isimli çocuklar, gitmeden önce elde ettikleri balata spreyi, soda şişesi ve bezlerle parka gelen gençler, burada banka oturup molotof kokteyli yapmaya başladı. Bu sırada çocukların ateşle uğraştığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavga için molotofkokteyli hazırlarken suçüstü yakalandılar 1

İHBAR ÜZERİNE GİTTİLER SUÇÜSTÜ YAKALADILAR

Kısa sürede adrese gelen ekipler çocukları hazırladıkları molotofkokteylleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Çocuklar gözaltına alınırken, adrese Olay Yeri İnceleme Şubesi ve bomba imha uzman ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemeler yaparken, bomba imha uzman ekipleri de detaylı çalışmalar yaptı. Çocuklar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kavga için molotofkokteyli hazırlarken suçüstü yakalandılar 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralıEsenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
ABD Başkan Yardımcısı İsrail'e ziyaret edecek iddiasıABD Başkan Yardımcısı İsrail'e ziyaret edecek iddiası

Anahtar Kelimeler:
Aksaray molotof kokteyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.