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Kavga ihbarına gitti... Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Şehir polisin cenazesi toprağa verildi

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Çiğdem Sevinç

Antalya'da kavga ihbarına giden ve olay yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru 51 yaşındaki Esat Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru Esat Koyuncu, dün saat 01.00 sıralarında Akkuyu Mahallesi 1334 Sokak'taki bir siteden yapılan aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaştıkları sırada Esat Koyuncu aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi ile sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esat Koyuncu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi.

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Esat Koyuncu kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Esat Koyuncu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Esat Koyuncu'nun cenazesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

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BABASININ TABUTUNA BAKARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Koyuncu'nun için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; il protokolü ve askeri erkanın yanı sıra şehit polisin eşi Birgül Koyuncu, kızı Azra (18), oğlu Buğra (22) ve şehidin babası Cemil, annesi Nurlu Koyuncu ile diğer aile üyeleri katıldı. Şehidin kızı Azra, cenaze aracına taşınan babasının tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis kalp krizi
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