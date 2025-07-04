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Kavgada silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kavgada silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar bir birlerine tüfek, bıçak pala ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan S.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, bıçakla yaralanan M.S.'yi ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan S.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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