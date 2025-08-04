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Kavgadaki dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi, kafasına taş atılarak bayıltıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kavgadaki dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Kavgadaki dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı 1

BAŞINA TAŞ ATILDI, BAYILDI

Olayda bir şahıs da kafasına taş atılması sonucu olay yerinde bayıldı.

Olaya karışan bazı şahıslar arkadaşlarının yardımına koşarken, bazıları da taşı atan şahsı kovaladı.

Kavgadaki dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı 2

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasına taş atılan S.J.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı anbean kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kavga
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