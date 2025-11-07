HABER

Kavşağa aşırı hızla giren tır otomobile çarptı: 1 ölü

Burdur'da kavşağa aşırı hızlı giren tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Romanya uyruklu N.D. (30) idaresindeki IF 71 MRT plakalı tır, iddiaya göre aşırı hızlı girdiği kavşakta üniversiteden çıkan Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobile çarpıştı.

Kaza sonrasında otomobille birlikte 30 metre sürüklenen tır, karşı şeride geçerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri tarafından MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Serkan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

07 Kasım 2025
İHA
