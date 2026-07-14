HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Eskişehir’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1561. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.A. idaresindeki kamyonet ile 1676. Sokak üzerinden yola çıkış yapan G.C. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olay sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü G.C. ile kamyonette yolcu konumunda bulunan D.G. ve S.Ç. yaralandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü G.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı 1

Kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma aranan 2 şahsı yakaladıJandarma aranan 2 şahsı yakaladı
Haluk Levent'ten milyonlarca liralık bahis kuponu! Tek takıma oynamışHaluk Levent'ten milyonlarca liralık bahis kuponu! Tek takıma oynamış

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.