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İstanbul'da trafiğe ve ulaşıma 15 Temmuz düzenlemesi! Bazı yollar ve duraklar kapanacak

İstanbul'da yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle metrobüsün, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahını kullanacağı bildirildi. 6 durağın ise kapalı olacağı aktarıldı. Öte yandan yine 15 Temmuz koşusu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak. İşte tüm detaylar...

İstanbul'da trafiğe ve ulaşıma 15 Temmuz düzenlemesi! Bazı yollar ve duraklar kapanacak
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.

6 METROBÜS DURAĞI KAPALI

Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Ayrıca İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında Beşiktaş ve Üsküdar'da köprü bağlantı yolları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı kesimlerinde trafik akışı durdurulacak.

Kapatılacak güzergâhlar arasında Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nın D-100 bağlantıları, Sait Çiftçi Köprüsü katılımları ve Yıldız Posta Caddesi bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde D-100 Beşiktaş-Sarıyer ve Ümraniye-Altunizade ayrımları, Üsküdar'da ise Beylerbeyi, Altunizade, Kısıklı Caddesi ve Tophaneli Caddesi köprü katılımları yer alıyor.

Açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik yol
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