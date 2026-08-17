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Kavşakta korkutan çarpışma: İki otomobil birbirine girdi

Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, çarpışmaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kavşakta korkutan çarpışma: İki otomobil birbirine girdi

Kaza, Yoncalı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiller henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta da ciddi hasar oluştu.

Kavşakta korkutan çarpışma: İki otomobil birbirine girdi 1

OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çarpışmada sürücüler A.S. ve B.E. ile araçta yolcu olarak bulunan U.H. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sebebi ile kullanılamaz hale gelen otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza
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