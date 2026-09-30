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Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ADY 087 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otoyolun ortasında bulunan refüje savruldu.

Anadolu Otoyolu nda otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 1

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SAVRULDU: 1 ÖLÜ 4 YARALI

Savrulan otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Otoyolu nda otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu nda otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 3

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya anadolu otoyolu kaza
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