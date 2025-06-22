HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara "güneş çarpması ve yangın" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-29 Haziran tarihleri arasında Sinop ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara "güneş çarpması ve yangın" uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran Salı gününden itibaren belirgin şekilde artması ve hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN SICAK SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunulmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin daha yüksek olduğu belirtildi.
Yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini de artırabileceğine dikkat çeken meteoroloji yetkilileri, vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU

Sinop Valiliği de yayımladığı meteorolojik uyarıyla, sıcak hava dalgasına karşı tüm vatandaşların bilinçli hareket etmelerini ve resmi uyarıları takip etmelerini istedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."
Çanakkale’de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldıÇanakkale’de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Anahtar Kelimeler:
sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...

Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.