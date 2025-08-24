HABER

  2. HABER
Kavurucu sıcaklardan bunalmıştık! Meteoroloji duyurdu: Serinleyeceğiz!

Yaklaşık iki aydır kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği yurt geneli için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Hava sıcaklıklarının son günlerde biraz daha düştüğünü belirten Meteoroloji uzmanları, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşanacağını belirtirken İstanbul ve kuzey kesimleri için uyarı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Mustafa Fidan

Türkiye, özellikle temmuz ayında sıcakların etkisi altında kaldı; Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdu kavurdu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlardan gelen son uyarılar 'serinletici' oldu.

KAVURUCU SICAKLARIN ARDINDAN SERİNLETEN HABER

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin güneyde yer alan kentlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ülkenin kuzey kesimlerinde ise artık gece sıcaklıkları 20 derece ve altına düştü.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftaya girerken bu durumun değişmediğini ve serin havaların görüleceğini belirtti.

"İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞABİLİR"

Habertürk'te yer alan habere göre ise Marmara, Kuzey Anadolu ve Karadeniz'de Balkanlar üzerinden gelen havalarla serinletici bir hava bekleniyor.

İstanbul’da zaman zaman lokal yağmur geçişlerine yol açan bu karışım, hafta içi Marmara’daki tüm şehirleri serinletmeyi sürdürecek.

Yeni hafta İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Balıkesir gibi merkezlerde 30 derecenin altında seyredecek.

İstanbul'da 25 Ağustos Pazartesi günü sabah-öğle arası zayıf yağmur görülebileceği belirtilirken bunun daha çok kuzey ilçelerinde yağmasının beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz haftaya kuvvetli yağmurlarla başlayacak hava sıcaklıkları bu kesimde 25-26 derecelerde seyredecek.

GÜNEY KESİMLERİNDE SICAKLAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Ege ve Akdeniz'de de sıcaklıklar İzmir’de yeni hafta 35-37 derecelerde seyredecek. Antalya, Mersin ve Adana çevresinde gündüzler 34-35 derecelerde, geceler ise pek serinlemeyerek 26-27 derecelerde geçiyor.

Güneydoğu Anadolu yüksek sıcaklık altında kavrulmaya devam ediyor. Haftanın ilk 4 günü yine termometre gölgede 40°C’lere ulaşacak, Diyarbakır ve çevresinde yüksek sıcaklık etkisini sürdürecek.

Uzun vadeli tahminlerde 5-6 Eylül’den itibaren özellikle Marmara’da ve Karadeniz’de havanın soğuma ihtimali var.

