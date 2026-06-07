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Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde piknik yaptığı sırada kayalıklardan aşağı düşerek yaralanan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Edinilen bilgiye göre Hisarcık Kırlangıç Vadisi’nde piknik yapan H.H.V. (46), iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı 1

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kayalıklardan çıkarılan H.H.V., sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda kırık olduğu öğrenilen yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı 2

Kaynak: İHA

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Kayseri
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