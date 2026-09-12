Kaybolan 67 yaşındaki Alzaymır hastası adam her yerde aranıyor

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak, ikamet ettiği evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

67 yaşındaki Alzaymır hastası adam kayboldu

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Bölgeye ulaşan ekipler, Hasan Caylak’ın bulunması için Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki arazilerde geniş çaplı arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri ve teknolojik imkanların da kullanıldığı arama kurtarma operasyonunda, ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayıp yaşlı adamı gören ya da yerini bilen vatandaşların insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır