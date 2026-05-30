HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi kırsalında kaybolan 17 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Bilgili Mahallesi’nde yaşandı. Küçükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Çaka, gece saat 01.00 sıralarında 17 küçükbaş hayvanının olmadığını fark etti. Hayvanları bulamayan şahıs, durumu Meydankapı Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi. JASAT ekipleri ile birlikte çalışma yapan karakol ekibi, 17 küçükbaş hayvanı arazide bulmayı başardı. Ekipler tarafından koruma altına alınan hayvanlar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmanlı döneminden kalma geleneksel oyunlar yüzleri güldürdüOsmanlı döneminden kalma geleneksel oyunlar yüzleri güldürdü
Mahallede panik: Genç kadın 2 saat sonra ikna olduMahallede panik: Genç kadın 2 saat sonra ikna oldu

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.