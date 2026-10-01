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Kaybolan zihinsel engelli vatandaş dağlık arazide bulundu

Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu dağlık arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.B., gerekli kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaybolan zihinsel engelli vatandaş dağlık arazide bulundu

Edinilen bilgiye göre Karaboğaz köyünde yaşayan H.B., kardeşi M.B.'nin kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), asayiş birimleri ve 8 ekip sevk edildi.

Kaybolan zihinsel engelli vatandaş dağlık arazide bulundu 1

KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞA DRONLU ARAMA

Ekipler; kayıp vatandaşın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine dronlarla da destek verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B., aynı gün Karaboğaz ve Ecikağıl köyleri arasındaki dağlık arazide bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.B., gerekli kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kayıp engelli jandarma
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