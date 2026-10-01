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Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Samsun'da seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege K.'nın kullandığı 55 ARJ 358 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Kadir T. idaresindeki 55 ABR 784 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı 1

SAMSUN'DA MOTOSİKLET KAZASI

Kazada motosiklet sürücüsü Ege K. ile motosiklette bulunan Ece S. yaralandı.

Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı 2

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekibi yaptı. Ardından yaralılar, kara ambulanslarıyla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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