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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Adıyaman'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman da DEAŞ operasyonunda 5 şahıs tutuklandı 1

ADIYAMAN'DA DEAŞ OPERASYONU

Operasyon kapsamında R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., N.T.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

5 ŞAHIS TUTUKLANDI

Şahıslardan, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken N.T.G. ise ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adıyaman DEAŞ
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