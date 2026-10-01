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Kütahya'da minibüsle çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti

Kütahya'da yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin 23 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sökmen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'da minibüsle çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya yönüne seyreden H.G. (67) idaresindeki 43 HF 676 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet Umut Sökmen'in kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosiklet kavşak yakınında çarpıştı.

Kütahya da minibüsle çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti 1

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN FECİ ÖLÜMÜ

İlk incelemelerde motosikletin yolun ters yönünde ilerlediğinin tespit edildiği öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Mehmet Umut Sökmen ağır yaralandı.
Kütahya da minibüsle çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti 2

NAAŞI MORGA KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sökmen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza motosiklet kazası
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