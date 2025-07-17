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Kaygan yolda direğe çarptı: 1 yaralı

Erzincan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, Erzincan’ın Esentepe mevkiinde yaşandı.

Kaygan yolda direğe çarptı: 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Erzincan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan’ın Esentepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. idaresindeki 24 AZ 700 plakalı otomobil, şehir merkezine doğru seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü E.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasından sonra yaralı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun etkisiyle meydana geldiği değerlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Erzincan
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