Kayganlaşan yolda otomobil paramparça oldu: 2 yaralı

Düzce’de gece saatlerinde Akçakoca, Gölyaka ve şehir merkezinde meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda otomobil paramparça oldu: 2 yaralı

İlk kaza, Akçakoca Tabaş mekiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki direğe çarpıp savruldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, kazada sürücü M.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan E.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İkinci kaza ise Gölyaka Toptepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Toptepe mevkiinden Düzce istikametine seyir halinde L.G. (23) idaresindeki plakası alınamayan otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. İtfaiye ve köylülerin yardımı ile araçta bulunan sürücü L.G. ve P.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü kaza ise Düzce şehir merkezinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası alınamayan motosiklet Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi üzerinde seyir halindeyken simit tezgahına çarptı. Maddi hasar ile atlatılan kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Böylelikle gece saatlerinde Düzce’nin 3 farklı noktasında meydana gelen 3 ayrı kazada 2’si kadın 4 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazalarda yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Düzce
