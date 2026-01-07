HABER

Kayınbirader ile enişte kavgasında 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini darp ettiği iddia edilen şahıs ile kayınbiraderi arasında çıkan kavgada, düşerek kafasını merdivene çarpan kayınbirader ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiindeki bir evde meydana geldi. Ömer K. (28) iddiaya göre ablasıyla tartışan eniştesi Yusuf K. (21) ile konuşmaya gitti. Konuşma sırasında enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Kavga sırasında düşerek kafasını merdivene çarpan Ömer K. ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen kayınbirader yoğun bakım ünitesine alındı. Şüpheli Yusuf K. ise jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bursa
