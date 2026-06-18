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Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa’da meydana gelen kavgada kayınbiraderinin bıçakladığı enişte ağır yaralandı.Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2.

Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa’da meydana gelen kavgada kayınbiraderinin bıçakladığı enişte ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü Sokak’ta meydana geldi. Celal Y. (38) ile kayınbiraderi Ümit Ö. (31) yolda denk geldi. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kayınbirader Ümit Ö. elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakla yaraladı.

Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi Huzur Mahallesi’ndeki bir evde yakalayıp gözaltına aldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Celal Y. ameliyata alındı.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı 1

Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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