Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Türkiye son birkaç gündür Kayseri'de yaşanan damat-kayınvalide ilişkisini konuşuyor. İğrenç olaya her platformdan tepki yağarken skandalın detayları da bir bir ortaya çıkıyor. Olayın ifşa edilmesi, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'in eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmasıyla başladı.

KAYINVALİDESİYLE SAMİMİYETİ GÜNDEN GÜNE ARTTI

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

BİRLİKTE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

DAMADIN BABASI KONUŞTU: OĞLUM SAPIKTIR, EVİNDE YATIRMA

Canlı yayına katılan damadın babası Salih Doğa ise çarpıcı bir itirafta bulundu. Doğan, oğlunun sapık olduğunu söyledi.

Dilek'in babası Turan'ı aradığını ve uyardığını söyleyen Doğan, "Turan ağabeye vakti zamanında arayıp, ‘Oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim." ifadelerini kullandı.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Baba Salih Doğan, ayrıca kıyılan dini nikahı kabul ettiğini de söyleyerek "Oldu, ne yapabilirim, ne yapayım. Hamile olduğunu kabul etmiyorum, o konuyu bilmiyorum. Dini nikahı da köyde kıydılar." dedi.