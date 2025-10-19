HABER

Kayıp Alzheimer hastası 5 gün sonra ölü bulundu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Dursun Ünal (82) köyünden 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ölü bulundu.

İmranlı ilçesi Söğütlü köyünde Hüseyin Ünal, 14 Ekim’de eve geldiğinde Alzheimer hastası babası Dursun Ünal’ın olmadığını fark etti. Çevrede araştırma yapan Ünal, babasına ulaşamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 49 arama-kurtarma personelinin 2 arama köpeği ve dronla yaptığı arama çalışmalarında bugün köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada Dursun Ünal’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından Ünal’ın cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

