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Kayıp Alzheimer hastası dağlık alanda ölü bulundu

Aksaray’da sabah saatlerinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki Alzheimer hastası şahıs, dağlık arazide ölü bulundu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kayıp Alzheimer hastası dağlık alanda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde 71 yaşındaki Mehmet Uslu, sabah saat 06.30 sıralarında evden çıkarak kayıplara karıştı. Ailesi yaşlı adamı bulamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Polis ve İl Acil Afet (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Yunus Emre Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı.

DAĞLIK ARAZİDE YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD koordinesindeki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 16 saat sürdü. 16 saatim sonunda dağlık arazide yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Aksaray kayıp
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