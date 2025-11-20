Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Evine 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk, 15 torun sahibi 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeye Ateş'in eşi Şadiye (77), durumu oğluna bildirdi. Ateş'in çocukları, mahallede arama yaptı ancak bulamadı. Aile, bu seferde polise ihbarda bulunup babalarını bulmak için arama çalışmalarını genişletti.

ARAZİDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ali Ateş’i bulmak için 50 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan incelemelerin sonunda Ateş’in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’ndeki bir boş araziye gittiğini tespit etti. Polis araziye bakmaya gittiğinde Ateş’in cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...