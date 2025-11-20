HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Evine 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu

Adana’da "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıkan Alzheimer hastası yaşlı adam, 4 günün sonunda evinden 3 kilometre uzaklıkta boş bir arazide ölü olarak bulundu.

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Evine 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk, 15 torun sahibi 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeye Ateş'in eşi Şadiye (77), durumu oğluna bildirdi. Ateş'in çocukları, mahallede arama yaptı ancak bulamadı. Aile, bu seferde polise ihbarda bulunup babalarını bulmak için arama çalışmalarını genişletti.

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Evine 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu 1

ARAZİDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ali Ateş’i bulmak için 50 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan incelemelerin sonunda Ateş’in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’ndeki bir boş araziye gittiğini tespit etti. Polis araziye bakmaya gittiğinde Ateş’in cansız bedenini buldu.

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Evine 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu 2

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

20 Kasım 2025
20 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Esenyurt! Bir ilaçlama kabusu daha: 1'i bebek 4 kişi zehirlendiYer: Esenyurt! Bir ilaçlama kabusu daha: 1'i bebek 4 kişi zehirlendi
4 aydır maaş alamayan işçiler, çatıya çıktı!4 aydır maaş alamayan işçiler, çatıya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Adana alzaymır yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.