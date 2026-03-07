HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tuzla'da korkutan tır yangını: Tamamen küle döndü

Tuzla’da E-5 Karayolu'nda seyir halindeki taş yünü yüklü bir tır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla'da korkutan tır yangını: Tamamen küle döndü

Olay, Tuzla E-5 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taş yünü yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm dorseyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLERE TESLİM OLAN TIR KÜLE DÖNDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti. Taş yünü malzemesinin yanıcı etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lübnan'da can kaybı yükseldiLübnan'da can kaybı yükseldi
Yer: Şanlıurfa! Özel harekat polisi gibi davranan 3 şüpheli tutuklandıYer: Şanlıurfa! Özel harekat polisi gibi davranan 3 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Tuzla Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.