HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu: Müge Anlı'da babadan tepki çeken açıklamalar!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenine 9 gün sonra ulaşılmıştı. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Helvacı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu: Müge Anlı'da babadan tepki çeken açıklamalar!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 9 günlük aramalar sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Detayları merak konusu olan ve gündemden düşmeyen olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu.

Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu: Müge Anlı da babadan tepki çeken açıklamalar! 1

Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI

Yayında konuşulan iddialardan biri Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığıydı. Evlilikleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim" dedi.

Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu: Müge Anlı da babadan tepki çeken açıklamalar! 2

Huriye Helvacı ve oğlunun neden hayatını kaybettiği sorusuna yanıt aranırken Mustafa Uzun'un tutarsızlıklar silsilesi haline gelen açıklamaları kuşku uyandırdı.

"EŞİMLE GÖRÜŞTÜYSE NEDEN HABER VERMEDİ"

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise eski eniştenin açıklamalarına tepki gösterdi. Eski eniştesinin neden eşiyle kaybolduğu gün görüşmediğini söyleyen Bayram Helvacı, "Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi" dedi.

Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu: Müge Anlı da babadan tepki çeken açıklamalar! 3

BABA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI MI?

Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı.

Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya gözünü bu habere çevirmişti! ABD duyurdu: "Ukrayna kabul etti"Dünya gözünü bu habere çevirmişti! ABD duyurdu: "Ukrayna kabul etti"
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında kararİSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında karar

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.