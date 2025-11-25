Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu: Müge Anlı'da babadan tepki çeken açıklamalar!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 9 günlük aramalar sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Detayları merak konusu olan ve gündemden düşmeyen olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu.

Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI

Yayında konuşulan iddialardan biri Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığıydı. Evlilikleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim" dedi.

Huriye Helvacı ve oğlunun neden hayatını kaybettiği sorusuna yanıt aranırken Mustafa Uzun'un tutarsızlıklar silsilesi haline gelen açıklamaları kuşku uyandırdı.

"EŞİMLE GÖRÜŞTÜYSE NEDEN HABER VERMEDİ"

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise eski eniştenin açıklamalarına tepki gösterdi. Eski eniştesinin neden eşiyle kaybolduğu gün görüşmediğini söyleyen Bayram Helvacı, "Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi" dedi.

BABA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI MI?

Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı.

Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.