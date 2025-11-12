Kayıp anne ve oğlu 9 gün sonra ölü bulunmuştu! Müge Anlı'da çarpıcı detaylar: Anne çıplak şekilde bulunmuş!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 9 günlük aramalar sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Bir süredir gündemden düşmeyen olay Müge Anlı İle Tatlı Sert programına konu oldu. Müge Anlı şok detayları paylaştı.

Müge Anlı'nın aktardığında göre Huriye Helvacı çıplak bir şekilde bulunmuş ve kıyafetleri 25 metre ilerideymiş.

"OLAY ŞÜPHELİ"

Olay hakkında canlı yayında konuşan Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki rahmetli olduğunu öğrendik. Çok geçmedi, bu sefer de anneden acı haber geldi. Yaklaşık 200 metre uzağında, bu sefer de annemiz, 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın cenazesine ulaşıldı.

Olay şüpheli. Huriye çıplak. Üzerinde kıyafetleri yok. Anneyle çocuğun şöyle söyleyeyim, üzerinde herhangi bir darp cebir izi yok, herhangi bir hayvan saldırısı falan da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak annenin durumu özellikle olayın şüpheli olduğunu gösteriyor.

"GEZİLECEK BİR YER DEĞİL"

Oraya niye gitti? Zaten pek gidilecek bir yer olmadığını söylüyor orada yaşayanlar, herkes, siz de oradasınız. Orası öyle gidilip gezilecek bir yer değil. Orası orman kesim alanı ve ayrıca orman kesim alanı olduğu için çok sayıda da hem yerli hem yabancı işçiler varmış.

"KADIN NİYE ÇIRILÇIPLAK SOYULMUŞTU?"

Anne oğlunun orada ne işi vardı? Kadın niye çırılçıplak soyulmuştu? Anne yaklaşık 50 metre uzağında çocuk, 50 metre uzağında anne, bir 25 metre uzağında da kıyafetler bulundu. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Başınız sağ olsun.

"KALBİMİZDEN GEÇEN OLMADI"

Ben yine de hani özellikle Huriye'nin durumundan dolayı belki de bir araca binmiştir, kafası kızmıştır, bir yere gitmiştir diye buraya Bayram Bey gelmek istediğinde gelsin, soralım, bulalım istedim ama ne yazık ki kalbimizden geçen olmadı. Aklımızdan geçen ne yazık ki gerçekleşmiş oldu. Çok sayıda bantlarımız var, izleyeceğim."