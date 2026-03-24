Kayıp dağcı dumanla bulundu! Manisa'dan sevindiren haber geldi

Günlerdir kayıp olarak aranan dağcı Umut Tanrıkulu'dan sevindiren haber geldi. Manisa'da zirve tırmanışı için Bozdağ'a yola çıkan Tanrıkulu geceyi karda kuyu kazarak geçirmişti. Mahalle muhtarı dumanı görünce çok geçmeden kayıp dağcıyla karşılaştı.

Manisa’dan zirve tırmanışı için gittiği dağda kaybolan ve günlerdir aranan amatör dağcı Umut Tanrıkulu, sığındığı bir bağ evinde sağ olarak bulundu. İki gün boyunca evde kalarak soba yakan Tanrıkulu, bacadan çıkan dumanı gören mahalle muhtarı tarafından fark edildi.

DUMANLA BULUNDU

Salihli ilçesi Burhan Mahallesi’nden cumartesi günü zirve tırmanışı için Bozdağ’a hareket eden Umut Tanrıkulu (53), olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybedince yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, izlerin takip edilmesiyle Kiraz ilçesi sınırlarına kaydırıldı. Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban, kendine ait bağ evinden duman çıktığını gördü. Bölgeye giden muhtar Çoban, evin içinde günlerdir aranan kayıp dağcı ile karşılaştı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

İki gün boyunca bağ evinde kalarak hayatta tutunan Tanrıkulu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Amatör dağcı, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilecek.

KARDA KUYU KAZMIŞ

Ekiplerin önceki arama faaliyetlerinde Tanrıkulu’nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği belirlenmişti. Kar kuyusunun yanında sırt çantası ve kişisel eşyaları bulunmuştu. Ayrıca Tanrıkulu’nun tırmanış esnasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıkmıştı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI

Amatör dağcıyı bulmak için Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir AFAD ekipleri ile jandarma, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 120 personel sahada görev aldı. Çalışmalarda 29 araç ve 5 dron kullanıldı. Yoğun sis ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler riskli bölgelerde aralıksız tarama faaliyeti yürüttü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

