Kayıp Ece Gürel hakkında 'astronomi' ve 'kurşun' detayı! Son mesajı merak uyandırdı: "Ruhum geride kaldı"

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, pazar günü öğle saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Bu sırada arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini yazdı. Bu noktadan itibaren bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı’nda arama kurtarma çalışması başlamıştı. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Eşi Sezer Gürel de çalışmaları izliyor.

GÖLETTE ARAMA YAPILIYOR

Ece Gürel için dün arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

EŞİ DE ÇALIŞMALARI İZLİYOR

DHA'nın aktardığına göre arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel’in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

"İŞ YERİYLE ALAKALI SIKINTI OLDU, İSTİFA SÖZ KONUSUYDU"

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormanına hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim. Sosyal medya üzerinden İngiltere'deki bir arkadaşına buradan fotoğraf atıyor, konuşuyorlar" demişti.

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu" ifadelerini kullanmıştı.

ASTRONOMİYLE İLGİLENİYOR, KURŞUN DÖKTÜRÜYORDU

Sosyal medya hesabı gözlendiğinde Ece Gürel'in astronomiyle ilgilendiği, kurşun dökme işlemi yaptığı görüldü. Tarot falı baktığı da öne sürülen Gürel'in takipçilerinden kendisine teşekkür mesajları geldiği belirlendi.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: "RUHUM GERİDE KALDI"

Kızlarının hayatından endişe eden aile ise soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Müge Anlı'nın aktardığına göre Gürel'in arkadaşına son attığı mesajda "Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı" dediği ortaya çıktı.

Arkadaşının ise önce başka bir mesaja yanıt verdiği, “Kayboldum” mesajını daha sonra fark edince Gürel'e "Ben yeni gördüm 'kayboldum' dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" dediği öğrenildi.