Kayıp Fırat Can, 180 kişilik ekiple her yerde aranıyor

Malatya’dan Adıyaman’a yakınlarını ziyarete gelen ve bir daha kendisinden alınamayan 8 yaşındaki otizmli çocuk 180 kişilik ekiple aranıyor.Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla 26 Mart tarihinde Malatya’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine gelmişti.Ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Temel, evden çıkarak gözden kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Malatya’dan Adıyaman’a yakınlarını ziyarete gelen ve bir daha kendisinden alınamayan 8 yaşındaki otizmli çocuk 180 kişilik ekiple aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla 26 Mart tarihinde Malatya’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine gelmişti.

Ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Temel, evden çıkarak gözden kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatılmıştı. Her yerde Fırat Can’ın yakınlarda bulunan Kotur Çayı’na düşme ihtimali göz önüne alınarak çayda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince arama başlatılmıştı.

Ekipler çayda didik didik arama yaparken bölgede bulunan haber verildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri su içerisinde, jandarma ekipleri ise karada arama yapmıştı.

Aramaların 3.gününde 180 kişilik ekip, her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, jandarma, UMKE, YESEVİ derneği, polis dalgıç ekipleri ile çok sayıda vatandaş aramalarda yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

