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Kayıp genç korkunç halde bulundu! '100 bin liralık cep telefonu' detayı: Aksaray bu olayı konuşuyor

Aksaray'da Mustafa Ergün adlı genç dün akşam saatlerinde kaybolmuştu. Eve geleceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan genç bugün korkunç bir halde bulundu. 24 yaşındaki Ergün kaybolduktan 17 saat sonra bulunduğunda bilinci kapalıydı. Darp gerçeği ile 100 bin liralık cep telefonu detayları ortaya çıktı.

Kayıp genç korkunç halde bulundu! '100 bin liralık cep telefonu' detayı: Aksaray bu olayı konuşuyor

Kayıp Mustafa Ergün darbedilip dağlık alana bırakılmış! Kendisinden haber alınamayan Ergün 17 saat sonra arkadaşları tarafından dağlık alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde bulundu.

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BABASINA "1 SAAT SONRA EVE GELİYORUM" DEDİKTEN SONRA SIRRA KADEM BASTI

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Ergün, babası Murat Ergün (50) ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi. Eve 1 saat sonra gelmeyince Mustafa Ergün'e telefonla da ulaşamayan babası, polise kayıp ihbarında bulunup, durumu arkadaşlarına bildirdi.

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17 SAAT SONRA BULUNDU

Arkadaşları Ergün’ü bugün saat 13.00 sıralarında, kayboluşundan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi’nde dağlık alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde buldu. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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"DÖVÜP DAĞLIK ALANA BIRAKMIŞLAR"

Murat Ergün, yaşadıklarını anlatarak, "Akşam oğlumla telefonla görüştüm. Biz köyden geliyorduk, eve dönüyorduk. O da 1 saat sonra eve geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Sonrasında karakola gittik, kayıp başvurusunda bulunduk. Arkadaşları dağlık alanda darbedilmiş şekilde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, nedenini bilmiyorum. 100 bin liralık cep telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray darp
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